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В УПЦ объяснили, в чем опасность подмены христианской морали в обществе

18.11.2020 / 14:50
В УПЦ объяснили, в чем опасность подмены христианской морали в обществе
Источник: Центр информации УПЦ
Современное общество постепенными действиями подталкивает людей постепенно отказаться от христианских ценностей и морали

В современном обществе христианские ценности пытаются показать смешными, устаревшими, ненужными, отжившими.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Мы становимся свидетелями кования некоей новой морали, новой псевдорелигии. Её основатели пытаются демонтировать христианство постепенно, почти незаметно, приспособив новую мораль для своих целей, в которых они отвели себе более роль владельцев и погонщиков скота, нежели собратьев и сограждан.И здесь уже появляется новый стыд. Стыд быть христианином. Стыд исповедовать веру во Христа. Стыд быть приверженцем традиционных ценностей», - отметил священник.

Он напомнил, что именно христианская мораль – это тот путь, через который Бог дарует человечеству жизнь и спасение.

«Именно принятие христианства различными народами: эллинскими, латинскими, славянскими, германскими, кельтскими стимулировали их к мощному толчку развития, фактически породив тот этнокультурный феномен, который называется «европейская цивилизация». В этом, конечно, огромная заслуга христианства. Именно его мораль стала сердцем и душой европейской цивилизации. Как источники водные она пропитала собою все сферы общественной жизни от Церкви и до экономики, от культуры и до юриспруденции, государственного устройства», - подчеркнул клирик УПЦ.

По его мнению, современное общество постепенными действиями подталкивает людей постепенно отказаться от христианских ценностей и морали.

Так, в средствах массовой информации «стараются старательно не употреблять слова «Бог», «Господь», «Христос», «Спаситель», но в «то же время многие постыдные и развратные вещи для СМИ являются нормой, их не только не стыдятся, но восхищаются ими».

«Сегодня мы видим, что отпраздновать Хеллоуин и надеть на голову дьявольские рожки не стыдно, а косынку при входе в храм или юбку вместо джинсов – стыдно. Или ЛГБТ. Это омерзительная тематика содомского греха. Мы стоим на пороге той попытки внедрения в общество содомии, когда за исповедание христианской морали, резко критикующей (причем в тексте Священного Писания!) содомский грех, полагается уже административное или криминальное наказание. Вдумаемся только: у православных отбираются храмы, их избивают, ломают им руки (и часто безнаказанно), а в случае с ЛГБТ, когда человек назвал грех грехом, ему грозит заключение или большой штраф», - отметил священник.

Он призвал осознать, что «потакание страстям и грехам, мощно навязываемое сейчас современному человеку, ведет именно туда – в хлев, к животным инстинктам, страстям, что делает нас скотоподобными, а потом и бесоподобными. Не будет там, за пределами этого великого дома христианской морали, ничего, кроме мусорной кучи и рабства – попадания в плен к диаволу».

«Дом Жизни построен. Он уже стоит. И это христианство. Нужно только, находясь в нем, достроить дом своего сердца, своей души на основе заповедей Божиих.

А начать с того, чтобы сказать Господу, себе и всему миру: «Слава Богу, я христианин!», - заключил священник Андрей Чиженко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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