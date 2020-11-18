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На Полтавщине УПЦ проводит экологический челлендж

18.11.2020 / 11:50
На Полтавщине УПЦ проводит экологический челлендж
Источник: Центр информации УПЦ
Священники посадили деревья, как символ жизни и благосостояния и передали эстафету другому храму

В Полтавской области священники Украинской Православной Церкви запустили экологический челлендж по защите окружающей среды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, в рамках проекта на прихрамовой территории Свято-Макариевского кафедрального собора священники посадили деревья, как символ жизни и благосостояния и передали эстафету другому храму.

«Цель этого проекта призвать всех людей творить благо, так как карантин не отменяет добрых дел, – говорится в сообщении. – Поэтому священство Полтавской епархии в разных храмах будет призывать людей к помощи ближним, к преодолению экологических проблем, к устранению загрязнения окружающей среды».

Эстафету духовенство собора передало клиру и прихожанам храма прп. Серафима Саровского.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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