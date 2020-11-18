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Митрополит Антоний объяснил, чем страшно предательство Церкви

18.11.2020 / 11:40
Митрополит Антоний объяснил, чем страшно предательство Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей объяснил, что действия врагов Церкви обязательно приводят к разрушению их самих

Посягающие на церковное единство совершают преступление против Бога.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Разрушение церковного мира и единства, сплоченное благодатью Святого Духа ‒ ни с чем не сравнимое величайшее зло.  Любой другой грех наносит вред самому грешнику или тому, на кого этот грех направлен, но церковному единству никак не угрожает и не в состоянии пошатнуть церковный мир. А вот посягающие на братское единство совершают тяжкое преступление не только против людей, но и против Церкви, Бога», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что предав брата, никто не сможет быть счастливым.

«Не будет радости у предателя никогда, как бы он себя ни уговаривал и ни обманывал. Сейчас враг рода человеческого ранит и рвет Церковь Христову руками своих служителей, сознательных или нет ‒ время покажет. Но пусть они не мнят себя неприкасаемыми. Человеконенавистник, отец лжи никогда не платит добром за оказанные ему услуги, и те, кто предал, будут поглощены своим же, по факту, покровителем», - подчеркнул управделами УПЦ.

Архиерей объяснил, что действия врагов Церкви обязательно приводят к разрушению их самих.

«По плодам узнаем учеников Христовых: любовь и мир царят между ними.  По плодам узнаем мы и врагов. Раскол, распри, разделения ‒ не от Бога. Те, кто сеет раскол в доме другого, пожнут раскол у себя. Этот закон такой же основополагающий, как в материальном мире закон тяготения. Неужели непонятно и неочевидно, что стоит за лозунгами, словами и делами тех, кто верховодит разрушительными движениями и процессами? Разрушение их самих. Полбеды, если люди не ведают, что творят, искренне заблуждаются. Горе тем, кто сознательно встал на путь борьбы с Церковью Христовой», - отметил владыка.

Митрополит Антоний призвал всей жизнью готовиться ко встрече с Христом, «жить по совести и твердо помнить, что Господь своих не оставит и не посрамит. Никогда».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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