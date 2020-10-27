Войти | Зарегистрироваться
13:15

вторник,
27 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Экс-нардеп, сидевший за убийство, выиграл выборы – ВВС

27.10.2020 / 12:49
Экс-депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на местную избирательную комиссию

Дословно представитель комиссии: "Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области".

Собеседник издания уточнил, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Он заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Напомним, в 2007 году господин Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.

В 2016 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

Источник

выборы, Лозинский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 октября
26 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.