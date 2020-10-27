ЦИК допускает, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре

Об этом сообщили пресс-секретарь ЦВК Константин Хивренко в Facebook, заместитель председателя ЦИКа Сергей Дубовик в комментарии "Українським новинам"

Прямая речь Хивренко: "ЦИК назвал даты второго тура мэрских выборов: голосование может пройти даже в декабре".

По словам Дубовика, в соответствии с календарным планом проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно, а согласно Избирательному кодексу в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.

Дубовик объяснил, что, если результаты выборов будут оспаривать в суде, то второй тур отложится еще на неделю.

Прямая речь Дубовика: "На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря".

Напомним: местные выборы-2020 проходили в условиях пандемии COVID-19, с эпидемическими требованиями. Каждый пятый избиратель не пошел голосовать по состоянию здоровья, а каждый 7-й не знал, за кого голосовать, согласно опросу социологов.

Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.

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