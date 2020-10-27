Как используют опрос Зеленского: Корниенко предвещает сокращение Рады

Об этом заявил 26 октября глава партии Александр Корниенко, на брифинге в ответ на вопрос, что команда президента планирует делать дальше с этими цифрами.

Прямая речь Корниенко: "Самый простой кейс для меня - это третий вопрос (о сокращении количества нардепов до 300 - ред.). У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, который признан Конституционным Судом соответствующим Конституции, его можно голосовать. Не уверен, что он прошел комитет, но это довольно быстро можно сделать.

Дальше вопрос к коллегам: кто, глядя на цифру народной поддержки в 90%, как будет себя в зале вести. Будем смотреть, кто глядя на 90% поддержки этой идеи в народе будет пытаться увильнуть от голосования за эту инициативу".

О легализации медицинского каннабиса, Корниенко сказал, что есть три законопроекта, которые готовили разные подгруппы во фракции, - и он надеется, что коллеги сделают совместный законопроект, который можно будет вынести в зал и организовать обсуждение в обществе, как лучше реализовать это в Украине. Но решать будет Верховная Рада.

О свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, исходя из предварительных результатов опроса, "этот вопрос еще требует дискуссии в обществе".

По поводу пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах - поддержка большая, сказал Корниенко. Надо будет консультироваться с комитетом правовой политики и антикоррупционным комитетом, "какие есть варианты". То есть будет обсуждение нардепов.

Прямая речь: "О международном вопросе (о Будапештском меморандуме) - здесь пока мне трудно сказать о законодательном обеспечении. Но я думаю, что президент как наш главный дипломат дальше будет учитывать это в своей деятельности.

Примерно план такой. Какой-то авральной истории, срочно по этим вопросам 5 законов - я не думаю, что она может быть. Но постепенно мы так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали.

Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что это - вопрос даже горизонта этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля, Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией".

Напомним, за 12 дней до местных выборов президент Владимир Зеленский инициировал проведение опроса по поводу 5 тем параллельно с голосованием на участках: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Партия "Слуга народа" взялась финансировать этот опрос, а его проведение поручила компании "Зе медиа", что сначала не разглашали.

26 октября "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

Гражданская сеть "ОПОРА" заявила, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" опросом "5 вопросов от президента", а также мог подорвать доверие к репрезентативным социологическим опросам.

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