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Опрос президента организовывала компания "Зе медиа", которая специализируется на кино

27.10.2020 / 10:14
Партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа" для проведения опроса относительно 5 вопросов президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса, но во избежание обвинений в агитации, мы сознательно отказались от организации этого опроса. Его организовывала посторонняя компания, которую мы пригласили. Она называется "Зе медиа".

У нее есть полная аккредитация и возможность проводить социологические исследования - и один из основателей является социологом профессиональным. Мы с этой компанией работаем не первую предвыборную кампанию: работали на парламентской с ними.

Они согласились организовать этот опрос - он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась".

Стоимость опроса глава президентской партии назвать пока не смог.

По словам Корниенко, одно из важных условий компании было - отсрочка платежа, так как "расчеты по этому проекту происходят постфактум". Сейчас реалистично оценивают, сколько волонтеров вышли на места возле участков и по какому графику - будет определенное вознаграждение им. Также были расходы на логистику, на печать анкет и ящики для них.

Сейчас это все рассчитывается - и вскоре компания как исполнитель выставит партии как заказчику счет.

Корниенко отметил, что опрос оплатят не за государственные средства - "это спонсорская помощь наших доноров, которых много". Он уточнил, что за последнее время доноров у "Слуги народа" было более 300 - это представители малого и среднего бизнеса. В отчете для НАПК все это будет зафиксировано. пообещал глава партии.

Корниенко заверил, что среди руководителей "Зе медиа" нет представителей партии "Слуга народа", так как "связанные лица - это криминал".

На вопрос, почему опрос доверили компании, которая производит кино- и видеоконтент, Корниенко ответил, что у них есть возможность заниматься также опросами и маркетинговыми исследованиями - и тут был важен "опыт компании в организации работы с большим количеством людей", потому что здесь "больше вопрос организационный, чем социологический".

Справка: В открытых источниках есть информация об ООО "Зе медиа", которое занимается деятельностью по производству кино, видеофильмов и телевизионных программ. Уполномоченным лицом значится Владимир Татаренко.

Источник

опрос, Зеленский, Корниенко
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