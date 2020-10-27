Во многих горсоветах формировать большинство будет партия Медведчука, – Гужва

Об этом написал журналист Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

По его словам, «Оппозиционная платформа – За жизнь», на фоне своих основных конкурентов, показала достаточно хороший результат.

«Для этой партии главными конкурентами в ее базовых регионах были во-первых, партии мэров. Во-вторых, "слуги народа". По итогам кампании можно сделать вывод, что "слуг" Оппоплатформа на юго-востоке съела. С партиями мэров было сложнее и во многих городах они вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут. А ОПЗЖ взяли весьма приличный процент и потому могут претендовать на вхождение в большинство в горсовете. Ну и крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидатов в Одессе и, особенно Киеве», – написал Гужва.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что ОПЗЖ ведет борьбу за доверие украинцев во всех регионах страны.

«Мы ведем эту борьбу во всех без исключения регионах, но уровень поддержки нашей партии больше на Юго-Востоке и в Центре, в меньшей степени – на Западной Украине. Однако это не означает, что мы не пытаемся разъяснять, популяризировать идеи, которые отстаиваем», ‒ отметил Виктор Медведчук.