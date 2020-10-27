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Явка 36,88%: на местные выборы пришли 10,5 млн украинцев

27.10.2020 / 14:23
Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия

10 556 621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал.

Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

Самая высокая явка была в Тернопольской области - 44,68%, самая низкая в Донецкой - 31,67%.

Напомним: местные выборы-2020 проходили в условиях пандемии COVID-19, с эпидемическими требованиями. Каждый пятый избиратель не пошел голосовать по состоянию здоровья, а каждый 7-й не знал, за кого голосовать, согласно опросу социологов.

Справка: На предыдущих местных выборах, 25 октября 2015 года, бюллетени на участках взяли 46,62% украинских избирателей.

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года была 49,84%.

На последних президентских выборах весной 2019 года явка составила: в первом туре - 63,52%, во втором туре - 61,37%

Источник

выборы, явка
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