ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича

Об этом сообщается на странице ВАКС в Фейсбуке.

«26 октября следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК. Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск», - говорится в сообщении.

Также, как объясняют в судебном учреждении, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили выбрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.

Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года в 16:30.

В суде напомнили, что прокурор САП ходатайствовал о заключении экс-президента под стражу в случае его задержания.

Ранее СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Януковича в присвоении Межигорья.

По данным СМИ, Генпрокуратура расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу.

Затем, после утраты функции следствия, это дело из ГПУ передали для расследования детективам НАБУ и прокурорам САП. В связи с объявлением Януковича в розыск НАБУ и САП просили суд заочно взять под стражу экс-президента.

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