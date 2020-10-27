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В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине

27.10.2020 / 15:10
В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Среди участников –архиереи Украинской Православной Церкви, историки и богословы из украинских и зарубежных учебных заведений

В Киево-Печерской лавре сегодня открылась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, в этом году конференция посвящена 30-летию дарования УПЦ Грамоты о независимости и самостоятельности в управлении Патриархом Алексием II.

«Участники научного форума уделят особое внимание историческому пути Православия в независимой Украине и вызовам, которые стоят сегодня перед Украинской Православной Церковью», - отметили в Киевских духовных школах.

Всего на конференции будет представлено более 100 докладов. Среди участников –архиереи Украинской Православной Церкви, историки и богословы из украинских и зарубежных учебных заведений.

В программе конференции также открытие выставки к 30-летию дарования Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, круглый стол «Подготовка украиноязычного словаря богословской и библейской терминологии», а также работа в восьми секциях.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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