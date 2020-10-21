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На Буковине найдено тело погибшего настоятеля Хрещатицкого монастыря

21.10.2020 / 15:54
На Буковине найдено тело погибшего настоятеля Хрещатицкого монастыря
Источник: Центр информации УПЦ
Покойного нашли утопленным в воде реки Днестр

На Буковине сегодня обнаружено тело архимандрита Серафима (Дудки), настоятеля Крещатицкого Иоанно-Богословского мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, архимандрит Серафим с 15 октября считался пропавшим без вести.

«Покойного нашли утопленным в воде реки Днестр вблизи села Вороновица Кельменецкого района Черновицкой области», – указано в сообщении епархии.

Погребение новопреставленного архимандрита Серафима состоится в Крещатицком монастыре 22 октября.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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