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Мнение: Венецианская комиссия «поддержала» передачу судебной системы Украины под внешнее управление

19.10.2020 / 17:53
Заключение Венецианской комиссии относительно президентского законопроекта №3711 получило различные оценки и отзывы. «Соросятам» заключение на радость, а вот остальным следует задуматься.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Венецианская комиссия похвалила Украину за правки к судебной реформе. Соросятам это – радость, прочим – повод задуматься. Я в данному случае отношу себя к «прочим», поскольку все похвалы Венкома вертятся вокруг привлечения к нашим внутренним процессам иностранных наблюдателей. В данном случае они могут быть задействованы при формировании конкурсных комиссий для отбора членов ВККС», - рассказала она.

Однако, как отметила юрист, не стоит прыгать от радости, ведь речь идет о внешнем управлении.

«И вот в этом месте я чувствую, что «сапоги» (по аналогии со «Служебным романом») – не очень хорошие, и брать их, возможно, не стоит. То есть не стоит так безоговорочно прыгать от радости, завидев вердикт Венкома. Ведь речь идет все о том же пресловутом внешнем управлении. Это может принимать разные формы, но всегда имеет одну цель. Уничтожить (или минимизировать) наш институционный суверенитет», - пишет Славицкая.

По ее мнению, апологеты безгрешности Запада практикуют тактику двойных стандартов.

«А отношение к таким попыткам у апологетов безгрешности Запада, кстати, различное. Если речь о том, что наш языковой вопрос – в трактовке все той же Венецианской комиссии – признается дискриминационным и требующим переработки, эти слова «активисты» пропускают мимо ушей. Зато, когда говорится о возможности пополнить армию «смотрящих» новыми иностранными наблюдателями, это идет «на ура!», - подытожила Славицкая.

судебная реформа, ВККС, Славицкая
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