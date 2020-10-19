Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

"Репутация страны – это, прежде всего, последовательная и системная работа на внешних рынках. Партнеры должны быть уверенны, что мы думаем не только о своих интересах, но и готовы слышать их позицию. Только это и есть настоящее партнерство. Поэтому мои самые искренние "сочувствия" нашим уважаемым оппонентам: абсолютно успешный зарубежный визит президента Владимира Зеленского, уже третий за две недели, а у вас ни одной "зрады". Кроме придуманных и манипуляционных", - написал он на своей странице в Facebook.

Ермак отметил, что из Турции украинская делегация вернулась с конкретным и закрепленным в нескольких документах результатом.

"Сильно увеличивается военное сотрудничество. Работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов для нас очень перспективно. Существенно усиливается сотрудничество по линии структур безопасности. Опять же, мы будем сотрудничать со страной, которая очень активно внедряет инновационные идеи безопасности", - указал он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Турция абсолютно четко поддерживает стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО. "И это не просто слова, это реальная, фактическая, конкретная помощь на этом пути. Турция – партнер в реализации этой идеи", - добавил он.

Ермак также считает, что украинцы уже заметили и оценили безупречное качество работы турецких компаний на украинском рынке. "А сейчас у нас будет еще больше совместной работы в инфраструктуре, в развитии портов, финансового сектора и промышленности", - отметил он.

В заключение глава ОП сделал шуточную приписку о том, что на размещенном им фото со встречи делегаций Украины и Турции "тарелки вроде у всех есть". "Но прошу оппонентов не расслабляться, "зрада" сама себя не найдет! Поэтому с нетерпением жду, что будет в этот раз (может на моей тарелке кто-то "усмотрит" роспись под хохлому или еще что-то)", - написал он.

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