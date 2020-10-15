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В Одесской области на территории скита УПЦ открыли подстанцию экстренной медицинской помощи

15.10.2020 / 13:35
В Одесской области на территории скита УПЦ открыли подстанцию экстренной медицинской помощи
Источник: Центр информации УПЦ
Медпункт оснащён всем необходимым для работы и отдыха

В Одесской области, в Покровском скиту села Мариновка 14 октября открыли подстанцию Экстренной медицинской помощи Центра медицины и катастроф Одесского региона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православная Одесса», митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил помещения пункта базирования медиков, а также автомобиль «скорой помощи» и пожарную машину, приобретенные на средства архиерея при поддержке Благотворительного фонда «Покров и Милосердие».

Митрополит Агафангел поблагодарил меценатов и директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталью Одарий-Захарьеву за содействие в осуществлении социального проекта.

Местные жители выразили сердечную благодарность архиерею за бесценный подарок.

Подстанция Экстренной медицинской помощи в Покровском скиту села Мариновка построена по благословению митрополита Агафангела при финансовой поддержке БФ «Покров и Милосердие» и меценатов.

Медпункт оснащён всем необходимым для работы и отдыха. Сотрудники подстанции будут круглосуточно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям Мариновки и окрестных сёл. Покровский скит, в свою очередь, будет обеспечивать дежурную бригаду трёхразовым питанием.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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