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Митрополит Онуфрий объяснил, с какими молитвами обращаться к Богородице

15.10.2020 / 13:27
Митрополит Онуфрий объяснил, с какими молитвами обращаться к Богородице
Источник: Центр информации УПЦ
Помощь Богородицы становится еще сильнее, когда мы обращаемся к Ней с молитвой и стараемся сами

Пресвятая Богородица беспокоится и молится за нас больше, чем мы сами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб Информационно-просветительского отдела УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной сказал в своей проповеди.

«Божия Матерь является Покровительницей всего рода человеческого и Матерью всех людей, вне зависимости от того, веруют они в Бога или нет, почитают Богородицу или нет. Но блажен тот человек, который знает об этом и почитает Пресвятую Деву Марию как Богородицу, как Матерь Божию и как свою Матерь. И плохо тому человеку, который этого не знает. Он просто не знает, чего сам себя лишает, потому что Матерь Божия молится за нас», – отметил Предстоятель.

Его Блаженство уточнил, что когда человек живет по-христиански, то Богородица молится за него с радостью, «а если живет беспорядочно, нарушая Божественные Законы, законы своей совести, то Матерь Божия молится за него, но с печалью».

Он подчеркнул, что помощь Богородицы становится еще сильнее, когда мы обращаемся к Ней с молитвой и стараемся сами.

«Знаете, как если человек упал в грязь, и кто-то его вытягивает оттуда, то больший успех имеет тот, кто сам старается выкарабкаться, – привел пример Архипастырь. – А если он сидит там, еще и упирается, то тот, кто помогает ему – трудится, но больших успехов не имеет. Когда мы сами себя стараемся исправить, и Матерь Божья молится за нас, – тогда бывают большие успехи».

В завершение Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех жить по Заповедям Господним, «потому что это единственный Закон, который дан нам для того, чтобы мы себя им очищали и совершенствовали».

«Будем молиться Божьей Матери, чтобы Она помогала нам избавляться от плохих привычек, немощей, падений, проступков, чтобы мы были для Нее такими детьми, о которых Она печется радуясь. Тогда Божье благословение будет над нами», – заключил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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