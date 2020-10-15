В Черкассах освятили часовню УПЦ на территории пожарной части

В Черкассах освятили часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы в пожарной части, обеспечивающей безопасность самого крупного предприятия Черкасс.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, новую часовню построили на территории Первого пожарно-спасательного отряда Управления ГСЧС Украины в Черкасской области, который охраняет ПрАТ «Азот».

Чин освящения совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

Владыка вручил благословенные грамоты Предстоятеля Украинской Православной Церкви и Черкасской епархии начальнику отряда полковнику Юрию Литвину, руководителям «Азота», другим работникам, помогавшим в строительстве. В свою очередь руководство отряда вынесло благодарность архиепископу Феодосию за духовную заботу.