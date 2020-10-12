Войти | Зарегистрироваться
17:10

понедельник,
12 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священники УПЦ передали помощь погорельцам в Луганской области

12.10.2020 / 15:44
Священники УПЦ передали помощь погорельцам в Луганской области
Источник: Центр информации УПЦ
Сбор гуманитарной помощи в храмах Северодонецка продолжается

Священники Украинской Православной Церкви помогают жителям Луганской области, пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, епископ Новопсковский Иринарх передал гуманитарную помощь жителям поселка Сиротино, которые пострадали от масштабных пожаров.

Погорельцам привезли вещи и продукты, а также хозяйственный инвентарь, необходимый для расчистки территории после пожара. Теперь люди смогут разобрать завалы – в Сиротино пожар уничтожил 80% жилых домов.

Необходимые вещи жителям Сиротино и Вороново уже передавали из храмов Северодонецкой епархии. 

Ранее наиболее пострадавшие от пожаров поселки посетил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

«В поселках владыка митрополит пообщался с местными жителями, обсудили потребности и возможности, как можно помочь пострадавшим от пожара. Те, в свою очередь обратили внимание, что на сегодняшний день не испытывают потребности в одежде, а остро нуждаются в стройматериалах, хозяйственном инвентаре и продуктах», - рассказали в епархии.

Сбор гуманитарной помощи в храмах Северодонецка продолжается. В епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.

Номер карты 4149 4393 1962 3397 протодиакон Игорь (Шаповалов Игорь Николаевич).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.