Священники УПЦ передали помощь погорельцам в Луганской области

Священники Украинской Православной Церкви помогают жителям Луганской области, пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, епископ Новопсковский Иринарх передал гуманитарную помощь жителям поселка Сиротино, которые пострадали от масштабных пожаров.

Погорельцам привезли вещи и продукты, а также хозяйственный инвентарь, необходимый для расчистки территории после пожара. Теперь люди смогут разобрать завалы – в Сиротино пожар уничтожил 80% жилых домов.

Необходимые вещи жителям Сиротино и Вороново уже передавали из храмов Северодонецкой епархии.

Ранее наиболее пострадавшие от пожаров поселки посетил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

«В поселках владыка митрополит пообщался с местными жителями, обсудили потребности и возможности, как можно помочь пострадавшим от пожара. Те, в свою очередь обратили внимание, что на сегодняшний день не испытывают потребности в одежде, а остро нуждаются в стройматериалах, хозяйственном инвентаре и продуктах», - рассказали в епархии.

Сбор гуманитарной помощи в храмах Северодонецка продолжается. В епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.

Номер карты 4149 4393 1962 3397 протодиакон Игорь (Шаповалов Игорь Николаевич).