Войти | Зарегистрироваться
17:10

понедельник,
12 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

О возрождении украинской промышленности думает только Виктор Медведчук, – «ЭХО»

12.10.2020 / 16:05
На сегодняшний день единственным украинским политиком, который думает о возрождении украинской промышленности, является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Его продуктивные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным о снятии российских санкций с украинских предприятий являются ярким тому подтверждением. Об этом пишет издание «ЭХО».

Как отмечается в статье, достаточно убого на фоне Медведчука выглядит Президент Зеленский, который во время визита в Великобританию похвалился, что Украине выделят почти полтора миллиарда евро на восстановление флота. Оказалось, что деньги дают в кредит, а катера будут строить на английских верфях.   

«Украинская делегация в Британии успела заявить о выдающейся победе: Лондон выделит Киеву 1,4 миллиарда евро на восстановления флота. Вот так возьмет – и выделит! Гордиться ведь есть чем, да? Через несколько часов оказалось, что нет, нечем. Выделяют деньги в кредит на 10 лет. На них для Украины построят восемь ракетных катеров, два из которых – на верфях Великобритании. Британские сэры знают толк в колониализме: им не впервой получать золото в обмен на стеклянные бусы – то есть поднимать свою экономику за чужой счет. Вот такое оно, "решение" экономических проблем Украины: из 15 лет, через которые у страны не будет денег на выплату пенсий, десять лет население страны будет работать на оплату труда работников британских верфей», – говорится в статье.

В то же время Виктор Медведчук ведет продуктивные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным о восстановлении торговых и промышленных связей между Россией и Украиной. 

«Есть такая Лига промышленников и работодателей, в которую входит 240 предприятий. Это предприятия тяжёлого машиностроения, это предприятия радиотехнического и сельскохозяйственного машиностроения. Вот они обратились в нашу партию, обратились ко мне с просьбой оказать по возможности содействие в вопросах частичной отмены санкций, отдельных кодов продукции, потому что ряд предприятий был сориентирован на экспорт в Российскую Федерацию», – цитирует Виктора Медведчука «ЭХО».

Издание отмечает, что Президент РФ уже поручил правительству подготовиться к возможному снятию санкций. Но нужны и встречные шаги со стороны украинской власти, которые она делать не хочет, и из-за этого теряет рейтинг.

В статье приводятся данные соцопроса центра «Социальный мониторинг». Если бы выборы проходили в октябре, то партия Зеленского «Слуга народа» получила бы всего 155 мандатов в Верховной Раде, хотя сейчас имеет 246. А вот ОПЗЖ нарастило бы количество депутатов с 44 до 139. 

«Опрос проведен до встречи Медведчука и Путина, наверняка после нее рейтинг партии Медведчука подрос еще чуть больше, а затем вырастет еще и еще, даже если Медведчук не будет делать больше ничего», – подытоживает «ЭХО».

Напомним, что 6 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил возможность снятия санкций с украинских предприятий с Президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 

Источник

 

 

Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.