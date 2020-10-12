О возрождении украинской промышленности думает только Виктор Медведчук, – «ЭХО»

Его продуктивные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным о снятии российских санкций с украинских предприятий являются ярким тому подтверждением. Об этом пишет издание «ЭХО».

Как отмечается в статье, достаточно убого на фоне Медведчука выглядит Президент Зеленский, который во время визита в Великобританию похвалился, что Украине выделят почти полтора миллиарда евро на восстановление флота. Оказалось, что деньги дают в кредит, а катера будут строить на английских верфях.

«Украинская делегация в Британии успела заявить о выдающейся победе: Лондон выделит Киеву 1,4 миллиарда евро на восстановления флота. Вот так возьмет – и выделит! Гордиться ведь есть чем, да? Через несколько часов оказалось, что нет, нечем. Выделяют деньги в кредит на 10 лет. На них для Украины построят восемь ракетных катеров, два из которых – на верфях Великобритании. Британские сэры знают толк в колониализме: им не впервой получать золото в обмен на стеклянные бусы – то есть поднимать свою экономику за чужой счет. Вот такое оно, "решение" экономических проблем Украины: из 15 лет, через которые у страны не будет денег на выплату пенсий, десять лет население страны будет работать на оплату труда работников британских верфей», – говорится в статье.

В то же время Виктор Медведчук ведет продуктивные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным о восстановлении торговых и промышленных связей между Россией и Украиной.

«Есть такая Лига промышленников и работодателей, в которую входит 240 предприятий. Это предприятия тяжёлого машиностроения, это предприятия радиотехнического и сельскохозяйственного машиностроения. Вот они обратились в нашу партию, обратились ко мне с просьбой оказать по возможности содействие в вопросах частичной отмены санкций, отдельных кодов продукции, потому что ряд предприятий был сориентирован на экспорт в Российскую Федерацию», – цитирует Виктора Медведчука «ЭХО».

Издание отмечает, что Президент РФ уже поручил правительству подготовиться к возможному снятию санкций. Но нужны и встречные шаги со стороны украинской власти, которые она делать не хочет, и из-за этого теряет рейтинг.

В статье приводятся данные соцопроса центра «Социальный мониторинг». Если бы выборы проходили в октябре, то партия Зеленского «Слуга народа» получила бы всего 155 мандатов в Верховной Раде, хотя сейчас имеет 246. А вот ОПЗЖ нарастило бы количество депутатов с 44 до 139.

«Опрос проведен до встречи Медведчука и Путина, наверняка после нее рейтинг партии Медведчука подрос еще чуть больше, а затем вырастет еще и еще, даже если Медведчук не будет делать больше ничего», – подытоживает «ЭХО».

Напомним, что 6 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил возможность снятия санкций с украинских предприятий с Президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Источник