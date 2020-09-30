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В Винницкой области на благотворительном фестивале УПЦ собрали деньги для больных детей

30.09.2020 / 16:20
В Винницкой области на благотворительном фестивале УПЦ собрали деньги для больных детей
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом концерта на улице прошла благотворительная ярмарка

В Винницкой области 28 сентября состоялся IV Православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, на фестивале собрали около 20 тыс гривен для 19 детей с особыми потребностями.

Организатор мероприятия — молодёжный отдел Винницкой епархии.

 На сцене выступили победитель песенного конкурса «Голос страны – 2017», клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Александр Клименко с дочерью Анной, лауреат международных конкурсов Максим Ткачук, клирик Одесской епархии архидиакон Андрей Пальчук, молодёжный хор «Саманта» и танцевальные коллективы с Виннитчины.

Перед началом концерта на улице прошла благотворительная ярмарка. На ней посетители фестиваля могли купить выпечку, приготовленные прихожанами храмов Винницкой епархии и изготовленные учениками воскресных школ поделки.

Собранные во время концерта в Доме науки и техники 20 тысяч гривен, а также пересланные онлайн-пользователями средства будут переданы в помощь детям с особыми потребностями, живущим в Жмеринском благочинии Винницкой епархии.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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