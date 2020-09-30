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Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

30.09.2020 / 16:15
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин обещает поднять на заседании группы вопрос получения пенсий гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории Донбасса.

"Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе", - сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник, 29 сентября, в Киеве.

По словам первого заместителя главы украинской делегация в ТКГ, альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует, "хотя очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ".

Фокин также рассказал о своей позиции к вопросу об амнистии. "Амнистия должна быть общей и только тогда в ней есть какой-то смысл, потому что она деморализует противника. Она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней", – сказал он.

Фокин отметил, что членам украинской делегации в ТКГ было бы легче работать, если бы Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о местных выборах и назначила выборы в 18 ОТГ на подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского "никогда вживую не видел", а отвечая на вопрос, работает ли глава офиса президента Андрей Ермак с членами украинской делегации, сказал: "Да, работает".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Фокин ход заседания записывал на диктофон, чтобы "не перекручивали его слова и мысли".

Ранее профильный комитет заслушал позицию Фокина в связи с его высказываниями в СМИ, которые вызвали общественный резонанс.

Источник

Донбасс, пенсии, Фокин
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