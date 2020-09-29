В Запорожской области появится новый храм УПЦ

В Запорожской области, в селе Михайло-Лукашово совершен чин на основание храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, закладку первого камня в основание будущего храма совершил благочинный Вольнянского благочиния протоиерей Вячеслав Гончаренко, в сослужении настоятеля прихода иерея Вячеслава Рябчуна.

«С момента основания прихода святителя Михаила, первого Митрополита Киевского в селе Михайло-Лукашово в 2013 году, настоятель прихода иерей Вячеслав Рябчун проводил богослужения под открытым небом. Но в 2020 году, благодаря помощи благотворителей, началось сооружение храма», – сообщили в пресс-службе епархии.

В этот важный для верующих УПЦ села Михайло-Лукашово день настоятель прихода призвал общину усилить молитвы за благотворителей, благодаря которым началось возведение храма, по силе принимать участие в строительстве и молить Спасителя, «чтобы даровал возможность проводить богослужения в красивом, боголепном храме».