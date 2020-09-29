Войти | Зарегистрироваться
14:35

вторник,
29 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди

29.09.2020 / 14:15
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Счастливый человек реалистично смотрит на жизнь и не тратят зря душевные силы и энергию

Удивительный парадокс нашего мира: мир на словах стремится осчастливить людей, а по факту всеми силами не допускает этого. Ведь счастливый человек никому не интересен: ни маркетологам, ни политикам, ни психотерапевтам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Счастливым нельзя манипулировать, его невозможно вывести из себя, запихнуть в рамки, навязать чуждые суждения, заставить сделать ненужные, неоправданные шаги.
Счастливый – значит свободный. Свободный от страхов и предрассудков, чужого мнения и моды. Такой человек дорожит своей свободой и не нарушает свободу ближнего», - отметил владыка.

Он напомнил, что главный признак по-настоящему счастливых людей – мудрое и спокойное отношение к жизни.

«Счастливые никому ничего не запрещают, не указывают, как жить, не советуют без спроса. Они не видят проблем в том, в чем видят их несчастные. Если им что-то не нравится, они не пытаются это уничтожить или с этим бороться, они просто не принимают хлам в свою жизнь. Всегда существует более мудрый путь: не спорить, а промолчать; не читать, не смотреть, не слушать то, что навязывают, а выбирать самому, чем наполнять свою жизнь, досуг; уйти от общения. Счастливые – значит мудрые», - рассказал митрополит Антоний.

По его мнению, счастливый человек реалистично смотрит на жизнь и не тратят зря душевные силы и энергию.

«Счастливые исключают из своей жизни всё, что лишает их мира, не совпадает с внутренними настройками, планами. Им никогда не мешают жить другие, и они не мешают жить другим. Счастливые ничего не ждут от окружающих, реалистично смотрят на жизнь и трезво ее оценивают. Если можно повлиять на ситуацию, они вкладывают силы и время в ее разрешение, улучшение, в общем, делают все возможное; если нет – принимают ее как неизбежность, как листопад, осенний дождь или сгустившиеся тучи», - объяснил владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что быть счастливым – значит поступать правильно, по совести даже тогда, когда этого никто не видит.

«Счастливые люди меняют каждый день мир к лучшему – свой маленький мир. И  это их главный подвиг», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.