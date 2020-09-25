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Международный мошенник Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) грабит и шантажирует заробитчан

25.09.2020 / 08:36
Выходец из Винницы Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) высокими зарплатами заманивает украинцев на работу в Польшу и Чехию, а затем отбирает паспорта, шантажирует и вымогает деньги.

Об этом сообщило издание Антикор.

Согласно объявлениям на сайтах поиска работы, Вадим Кирничный предлагает заробитчанам зарплаты в среднем от 1 тыс. долларов.

Соискателям он представляется дипломатом, заместителем главы чешского представительства никому не известной «Международной дипломатической миссии».

Далее Кирничный выманивает паспорта якобы для оформления выезда за границу и трудоустройства. После - требует оплатить дополнительные услуги, фейковые сборы и штрафы. В итоге жертве приходится фактически выкупать свои документы. «Когда я начал говорить, что пойду в полицию, если не вернет паспорт и деньги, он (Кирничный) начал на меня орать — угрожал, что позвонит в МИД кому надо, и я больше никогда не смогу никуда выехать из Украины. В итоге мне пришлось заплатить еще какой-то «штраф», и только тогда мне вернули паспорт», — рассказал журналистам Александр, один из обманутых заробитчан.

Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) занимается мошенничеством не только в Украине. По данным издания, обманом он заполучил доступ к банковским счетам пражской компании Artbud s.r.o. и завладел 495 тыс. чешских крон (около 620 тыс грн), после чего скрылся в неизвестном направлении. «Впоследствии выяснилось, что Вадим Кирничный врал сотрудникам Artbud s.r.o. о том, что у него есть дипломатический паспорт, и что он является членом какой-то большой дипломатической миссии - организации, которая по своему международному уровню не уступает ОБСЕ, издалека показывал сотрудникам какую-то пластиковую карточку, хотя в руки никому не давал», — говорится в материале.

По данным издания, Вадимом Кирничным уже занимаются правоохранительные органы Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — мошенничество в крупных размерах. Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. «Так как преступник скрывается, стоит вопрос о его международном розыске. Кроме того, мошеннические следы Кирничного были замечены не только в Украине и Чехии, но и в Польше, Словакии и других странах. Европейские правоохранители ведут несколько расследований относительно этого афериста», — пишет издание.

мошенник, работа, Кирничный
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