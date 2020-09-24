Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне – пресс-конференция «Люди мира»

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялась пресс-конференция по итогам проведения международного гражданского форума «Люди мира», который стартовал 21 сентября в Святогорской лавре.



Как сообщает Центр информации УПЦ, в работе форума приняли участие жители прифронтовых зон Востока Украины, представители гражданского общества и представители Украинской Православной Церкви. Все они искали рецепты скорейшего завершения конфликта в регионе.



В ходе пресс-конференции, участник форума, ветеран АТО Вячеслав Шевчук изложил свое видение способа завершения войны. По его мнению, нужно восстанавливать экономику на прифронтовых территориях.



«На войне всегда зарабатывают деньги. Всегда! Люди гибнут, а на их смертях зарабатывают деньги. И наша война не исключение. Самое успешное «предприятие» в Луганской области – АТО, или как его сейчас переименовали ООС. Устроиться на работу практически нигде невозможно. Экономика стоит. Все уничтожено. Люди идут служить, идут работать в полицию и идут работать просто чиновниками. Все остальное стоит. Как остановить эту войну? На мой взгляд, формула очень простая: чтобы остановить войну, на которой зарабатывают деньги, нужно поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, которые зарабатываются на войне. Должна заработать экономика, должны зажить люди, только таким способом мы сможем остановить войну», - подчеркнул Вячеслав Шевчук.



Действительно, социально-экономическая ситуация вблизи линии разграничения просто ужасает. Так, медик из Бахмута Валерия Леонова, которая обслуживает жителей прифронтовых сел, рассказала журналистам как приходится выживать людям.



«Это очень тяжелые и сложные села. Там практически нет здоровых людей. Половина из них получает транквилизаторы, а другая половина антидепрессанты, потому что находиться в здравом уме на линии разграничения практически невозможно. Все эти переживания людские мы пропускаем через себя и всеми силами пытаемся как-то помочь и поддержать здоровье этих людей. На той стороне ситуация не лучше, если не хуже. У нас есть программа «Доступные лекарства», а там этого нет. Там нет поддержки онкологических больных, больных сахарным диабетом, а если и есть, то это какие-то крохи, которые на ситуацию не влияют. И сейчас, закрывая блокпосты, мы лишаем людей и этой помощи», - отметила Валерия Леонова.



Тяжелая ситуация и в прифронтовой Жованке.



«У нас жили до войны 800 человек. Сейчас – 105. У нас погибло 17 мирных людей и 33 человека раненых, - рассказала журналистам местная жительница Елена Попова. – Сейчас, во время перемирия, начали восстанавливать дома, люди немного зажили, начали ремонтировать окна, крыши, но мы боимся, что, если опять начнутся боевые действия, мы опять останемся в разрушенных домах. 7 лет жить на войне люди просто устали. Мы обычные люди, мы хотим мира».



Подобных историй на форуме «Люди мира» прозвучал не один десяток. Чтобы власть обратила внимание на проблемы простых людей, оказавшихся в эпицентре военных действий, участники форума обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



«Наша цель – закончить войну и восстановить мир на Донбассе. Реинтегрировать его в состав Украины. С этой целью мы и приняли участие в международном форуме «Люди мира». Форум – это площадка для общения людей, которым не безразлична эта проблема, которые хотят установления мира в этой стране. Людей, которые понимают, что никакого социально-экономического развития страна, с вооруженным конфликтом, иметь не может. Но мы все понимаем, что сегодня отсутствует политическая воля на прекращение этого конфликта. Мы хотим, чтобы власть услышала голос гражданского общества», - прокомментировал обращение уроженец Донецка, глава общественной организации «Институт мира» Максим Ленко.



Завершая общение с медиа, глава Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что Церковь всегда будет способствовать завершению конфликта, однако впереди этого процесса должны быть простые люди.



«Церковь помогает, Церковь способствует, но Церковь не может решать. Иногда нам говорят: почему вы начинаете снизу? Но когда начинаешь снизу, с простых людей, тогда дело имеет сильные корни и долговременно. Верхи у нас, к сожалению, пока что доказали свою несостоятельность решить вопрос, поэтому дело начинается снизу. Дай Боже, чтобы это имело позитивный результат. Мы не строим иллюзий и не рассчитываем, что завтра завершится война. Это процесс. Но мы должны перед Богом ответить, что мы делали все это время, что могли сделать, но не сделали? Церковь не хочет заработать никаких дивидендов. Просто мы присутствуем по эту и по ту сторону. Мы этим не гордимся, просто это факт. Поэтому Церковь может быть мостом, но по этому мосту нужно ходить, нужно общаться», - резюмировал Николай Данилевич.

Как сообщалось ранее, участники международного форума «Люди мира» просят Президента Украины Владимира Зеленского обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы сделать все возможное для установления мира на Востоке Украины. Текст обращения к Президенту был обнародован участниками форума 24 сентября на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.