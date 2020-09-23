В Мукачевской епархии братия просит помощи в восстановлении монастыря

Братия Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Сельцо Иршавского района Закарпатской области просит помощи в восстановлении обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в ночь на 23 сентября полностью сгорел главный корпус.

«С грустью сообщаем, что этой ночью случилась большая беда. Братия монастыря осталась без средств для проживания. Просим вашей посильной помощи!», - написали в пресс-службе епархии.

Ознакомиться с реквизитами для помощи можно тут.