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ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

23.09.2020 / 15:51
Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, призывает Российскую Федерацию сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Президент (Украины Владимир – ИФ) Зеленский предпринял важные шаги, чтобы дать больше места диалогу и дипломатии. И мы призываем Россию сделать такие же усилия", - сказал Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве во вторник, 22 сентября.

Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной

"Пандемия коронавируса также ухудшила гуманитарную ситуацию на востоке Украины, и для того, чтобы решить эти вопросы на востоке, ЕС вместе со странами-членами ЕС предоставил 155 млн евро помощи. Мы являемся самым большим провайдером гуманитарной помощи. Но я хотел бы подчеркнуть, что ЕС предоставляет эту помощь не потому, что является каким-то благотворительными фондом. Мы являемся политической институцией и мы делаем это потому что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной", - пояснил Боррель.

Кулеба поблагодарил Евросоюз за неизменную поддержку Украины.

"Напомню, что после начала российской агрессии против Украины ЕС подставил свое плечо и поддержал наше государство. Я напомню, что ЕС поддерживает ряд ключевых реформ в Украине, а Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является указателем реформ", - сказал он.

По словам Кулебы, он и Боррель обсудили подготовку 22-го саммита Украина-ЕС 1 октября, санкционную политику ЕС, создание крымской платформы.

"Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси. И я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают", - добавил глава МИД.

Источник

ЕС, Боррель
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