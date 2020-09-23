Президент Евросовета, который должен был приехать в Украину, пошел на самоизоляцию

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь президента Баренд Лейтс.

"Сегодня президент Европейского совета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный тест на COVID. Президент регулярно проходит тестирование, вчера - отрицательно. Уважая бельгийские правила, он сегодня перешел в карантин", - написал 22 сентября Лейтс в Twitter.

Он также сообщил, было принято решение перенести специальное заседание Европейского Совета, которое планировалось на 24 и 25 сентября, на 1 и 2 октября.

Следует отметить, что на 1 октября в Брюсселе запланирован ежегодный саммит Украина-ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время сегодняшнего визита в Киев заявил, что он вместе с Мишелем в субботу планировал поехать на Донбасс.

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