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Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились с просьбой о встрече к Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю

02.03.2021 / 14:19
Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты президентом Украины Владимиром Зеленским обратились с просьбой о встрече с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Ниже приводим полный текст письма:

Его Превосходительству, господину Шарлю Мишелю

Президенту Европейского Совета

Ваше Превосходительство,

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК" пользуются этой возможностью для прочего, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече для того, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинская власть запретила трансляцию трех ведущих телевизионных каналов - сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций. Для нас будет честью встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине.

Мы уверены, что встреча Его Превосходительства с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика вашего визита в Украину, просим вас отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг наших телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса на заседаниях Европейского Совета.

Вкратце, главные обстоятельства закрытия телеканалов можно описать следующим образом:

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указанию властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам было отказано в праве на работу и лишены доступа к нашей аудитории.

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов.

С уважением, коллектив телеканала "Перший Незалежний"

телеканалы, Шарль Мишель
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