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США на этой неделе присоединятся к санкциям ЕС против РФ за заключение Навального - СМИ

02.03.2021 / 13:19
Администрация Джо Байдена готовится на этой неделе ввести санкции против России из-за отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации, передает "Европейская правда".

Введение санкций состоится по координации с Европейским союзом, заявили чиновники. Мероприятия и точные сроки будут уточнены представителями США и ЕС в ближайшие дни.

Эти санкции станут первыми ограничениями, наложенными на Россию администрацией Байдена. Они будут означать четкий отход от подхода администрации Трампа, которая отказалась применять наказание за отравление и избегала прямой конфронтации с Россией.

Администрация Байдена этими санкциями стремится передать "сильное послание" о правах человека и важности действовать наряду с союзниками.

США не вводили никаких санкций против России из-за отравления Навального, но ЕС ввел санкции прошлого года. Ожидается, что США введут дополнительные санкции в дополнение к санкциям, которые они введут с ЕС, чтобы США и Евросоюза были на равных, когда речь идет о наложении ограничений на Россию.

Как сообщалось, 1 марта послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального.

Источник

США, санкции, Навальный
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