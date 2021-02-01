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Фонд Навального передал США "санкционный список" окружения Путина

01.02.2021 / 11:15
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился к президенту США Джо Байдену с предложением ввести санкции против 35 человек, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает CNN

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что Фонд призывает США оказать давление на Путина для освобождения Навального.

Речь идет о санкциях против 35 высокопоставленных российских чиновников, в частности, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В письме к Байдену указаны три категории лиц. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина". Это олигархи, которые сохраняют средства президента РФ и его окружения.

Вторая - представители российской власти, причастные к подавлению протестов.

Третья - силовики, "замешанные" в преследовании Навального и ФБК.

В письме говорится, что 7 из указанных 35 человек уже находятся в санкционных списках Соединенных Штатов. Ашурков добавил, что такое же письмо направят чиновникам ЕС и правительству Великобритании.

Напомним: 18 января суд арестовал Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Это произошло после того, как оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором подозревают ФСБ РФ.

Источник

США, санкции, Навальный
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