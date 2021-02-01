Фонд Навального передал США "санкционный список" окружения Путина

Об этом сообщает CNN

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что Фонд призывает США оказать давление на Путина для освобождения Навального.

Речь идет о санкциях против 35 высокопоставленных российских чиновников, в частности, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В письме к Байдену указаны три категории лиц. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина". Это олигархи, которые сохраняют средства президента РФ и его окружения.

Вторая - представители российской власти, причастные к подавлению протестов.

Третья - силовики, "замешанные" в преследовании Навального и ФБК.

В письме говорится, что 7 из указанных 35 человек уже находятся в санкционных списках Соединенных Штатов. Ашурков добавил, что такое же письмо направят чиновникам ЕС и правительству Великобритании.

Напомним: 18 января суд арестовал Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Это произошло после того, как оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором подозревают ФСБ РФ.

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