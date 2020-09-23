Генпрокурора Венедиктову просят разобраться с подчиненной Ольгой Кравченко, в декларациях которой выявили серьезные несоответствия

На имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой подано заявление о совершении уголовного правонарушения начальником Департамента Офиса Генерального прокурора Ольгой Александровной Кравченко, в декларациях которой за 2019-2020гг. выявили серьезные несоответствия, пишет From-UA со ссылкой на издание "Открытая Украина".

В заявлении указано, что существуют серьезные различия, в частности, касательно заработной платы в декларациях, поданных Ольгой Кравченко после увольнения с должности начальника Департамента Администрации Президента Украины в апреле 2019 года и декларации кандидата на должность члена Высшего совета правосудия, которая подана в феврале 2020 года. Указано, что после увольнения из АП, Кравченко не подавала ведомостей о существенных изменениях.

Кроме того, есть несоответствия касательно автомобиля BMW X3, принадлежащего ее отцу, которая чиновница «забыла» указать в декларации, поданной в феврале 2020 года.

Поскольку Ольгой Кравченко, как чиновником, поданы заведомо недостоверные ведомости в декларациях, касательно имущества, стоимостью более 250 прожиточных минимумов, Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову просят внести в Единый реестр досудебных расследований Украины сведения о совершении Ольгой Александровной Кравченко уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, и начать досудебное расследование.

Также передать материалы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, что уголовная ответственность предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция предполагает возможное наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

В июле 2019 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило на Ольгу Кравченко протокол об административном правонарушении № 44-01/298/19. В НАПК указали, что Ольга Кравченко не подала своевременно декларацию, уволившись из Администрации Президента Украины.