На Харьковщине и Винничине освящены новые храмы УПЦ

В Харьковской и Тульчинской епархии освятили новые храмы Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил чин великого освящения храма в честь Новомучеников Слобожанского края поселка Краснокутск Харьковской области.

В завершение богослужения митрополит Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди, выразил благодарность всем участникам строительства Божьего храма, а особо потрудившимся вручил церковные награды.

На Винничине епископ Ладыженский Сергий совершил Божественную литургию и освящение храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Стражгород Теплицкого района.

После богослужения владыка пообщался с прихожанами и духовенством.