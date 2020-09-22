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На Харьковщине и Винничине освящены новые храмы УПЦ

22.09.2020 / 12:01
На Харьковщине и Винничине освящены новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В завершение богослужения митрополит Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди, выразил благодарность всем участникам строительства Божьего храма, а особо потрудившимся вручил церковные награды

В Харьковской и Тульчинской епархии освятили новые храмы Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил чин великого освящения храма в честь Новомучеников Слобожанского края поселка Краснокутск Харьковской области.

В завершение богослужения митрополит Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди, выразил благодарность всем участникам строительства Божьего храма, а особо потрудившимся вручил церковные награды.

На Винничине епископ Ладыженский Сергий совершил Божественную литургию и освящение храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Стражгород Теплицкого района.

После богослужения владыка пообщался с прихожанами и духовенством.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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