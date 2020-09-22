Предстоятель УПЦ освятил место под храм в Киевском институте интеллектуальной собственности и права

Митрополит Онуфрий Церкви участие в празднике по случаю начала учебного года и посвящения в первокурсники в Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», а также освятил место строительства храма преподобного Сергия Радонежского на территории учебного заведения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на празднике Предстоятеля сопровождали ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, епископ Бородянский Марк и секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук.

Блаженнейший Онуфрий пожелал будущим юристам во время обучения земным наукам не забывать о Боге и просить у Него премудрости духовной.

«Это большой день для многих студентов, которые впервые ступили на территорию этого заведения, которое для них станет на какой-то период домом, – сказал Предстоятель. – Желаю вам, дорогие студенты, чтобы вы, обучаясь земной мудрости, земным наукам права, пытались, насколько возможно, не забывать о Боге, молиться Богу, заходили в храм и просить у Него премудрости духовной. И если у вас соединится земная мудрость с духовной, то вы будете настоящими специалистами, которые будут полезны для себя, для тех, кто нас окружает и для нашей Родины Украины. Пусть Господь всех нас бережет».

Руководство учебного заведения выразило благодарность Блаженнейшему Онуфрию за благословение.

«Для нас важны не только условия, в которых учатся наши студенты и работают преподаватели, кроме этого мы заботимся о духовном воспитании наших студентов. От имени всего студенчества и научно-педагогического коллектива, спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за инициативу и поддержку в строительстве храма преподобного Сергия Радонежского на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" и выражаем слова благодарности Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию за благословение и освящение места строительства, на котором впоследствии мы увидим храм», - отметили в пресс-службе учебного заведения.