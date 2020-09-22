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За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

22.09.2020 / 11:46
Если бы выборы президента состоялись в средине сентября за ​​действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 31,8% избирателей, которые уже определились.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный с 12 до 16 сентября 2020

За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 18,9% избирателей, 13,3% - за Юрия Бойко, 9,8% - за Юлию Тимошенко, 6,8% - за Игоря Смешко, 6% - за Олега Ляшко, 4,9% - за Анатолия Гриценко, 2,3% - за Александра Вилкула. Других кандидатов проголосовали бы всего 6,1%.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в апреле рейтинг Зеленского снизился на 10,8%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Источник

опрос, рейтинг, Зеленский
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