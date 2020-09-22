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Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина

22.09.2020 / 10:54
По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения

Готовые к ослаблению карантина только Кировоградская и Херсонская области.

Во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 151,2 на 100 000 человек.

Еще хуже ситуация в Тернопольской области (390,9 больных 100 000 населения), Черновицкой (210,4), Ивано-Франковской (160,4) и Харьковской (157) областях.

Напомним, за сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Источник

коронавирус, COVID-19
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