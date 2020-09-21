Разумков считает, что выборы в ОРДЛО проводить нельзя

Об этом сообщил Разумков в эфире телеканала "Украина 24", народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире "Украина 24"

Прямая речь Разумкова: "Постановление (Рады о выборах - ред.) никак не связано с Минским соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление чему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно".

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что ВР объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, потому что это будет противоречить действующему законодательству".

"Организационно это невозможно сегодня сделать (провести выборы в ОРДЛО – ред.), они не могут состояться по украинскому законодательству, там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначение тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов".

Вместе с тем, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что большинство парламентской фракции "Слуга народа" согласна убрать из постановления о местных выборах в Украине пункт об оккупированных территориях Донбасса, который вызвал недовольство России и боевиков ОРДЛО.

Прямая речь Качуры: "Пока у нас уже выкристаллизовалось такое понимание у большинства народных депутатов фракции после выступления господина Резникова и после выступления вчера Андрея Ермака – что мы должны принять мудрое решение.

На мой взгляд, мудрое решение для того, чтобы разблокировать процесс мирный, для того, чтобы 300 военнопленных вернулись, чтобы разведение войск еще на трех участках произошло – нам надо внести все-таки изменения и исправить здесь ошибку, о которой я говорил еще несколько месяцев назад".

Напомним, представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей.

В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

18 сентября вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников убеждал Верховную Раду выполнить требования России для разблокирования дальнейших переговоров.

19 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

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