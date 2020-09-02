Провести выборы в ОРДЛО на сегодняшний день невозможно - Разумков

Об этом спикер заявил во время брифинга 1 сентября.

"Я являюсь стопроцентным сторонником того, что выборы надо проводить при малейшей возможности, если это можно сделать, и на всей территории нашего государства. Но, если это нельзя сделать, если это будут выборы без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. И об этом надо откровенно говорить. Поэтому я думаю, что это вряд ли возможно", - сказал спикер.

Он также отметил, что, согласно действующему законодательству, выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до голосования. "Мы это сделали, соответствующее постановление было принято, и сегодня внести в него изменения - это фактически создать коллизию, которую я не до конца понимаю как нужно будет исправлять, поскольку это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена ​​легитимность организации и проведения выборов на всей остальной территории нашего государства, то есть там, где они были объявлены», - отметил спикер.

Он добавил, что на сегодняшний день такие инициативы от субъектов законодательной инициативы не поступали, и спикер "не уверен, что они в ближайшее время появятся".

Как сообщалось, Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинула Украине требование провести местные выборы на оккупированной части Донбасса. В случае отказа рассмотреть этот вопрос пригрозила заблокировать процессы относительно урегулирования на Востоке Украины, в частности обмен пленными и встречу лидеров Нормандской четверки.

После этого руководитель украинской делегации в ТКГ Кравчук направил в Верховную Раду письмо ртносительно изменения постановления о местных выборах. По его словам, российскую сторону не устраивает то, что, согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины, а только на подконтрольной украинской власти территории.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что обращение Кравчука передано профильному комитету.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в вопросе проведения выборов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность или европейское и евроатлантическое развитие.

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