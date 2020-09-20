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Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе

20.09.2020 / 16:40
Митрополит Онуфрий рассказал, что нужно сделать для того, чтобы начался мирный процесс на Донбассе
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Общественная дискуссия без политиков даст людям более правильно, не политизировано понять свои цели - а это мир и благодать

Люди должны влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, об этом заявил Митрополит Онуфрий в преддверии Международного гражданского форума «Люди мира», который состоится 21 сентября в Святогорской лавре.

 «Я убеждён: для того, чтобы начать мирный процесс, нужно заглянуть друг другу в глаза. Когда мы видим взгляд своего противника, даже врага, он рассеивает многие стереотипы, которые складываются в нашей душе оттого, что мы не видим друг друга. Словом мы не можем выразить все свои чувства, переживания, а глаза говорят обо всем», - отметил Предстоятель УПЦ.

Он объяснил, почему отсутствие на Форуме политиков играет положительную роль.

«Политики все время перетягивают одеяло на свою сторону, а она не всегда бывает объективной. Для партии, для политика, может, это и полезно, но для всех остальных и общего блага - нет. Общественная дискуссия без политиков даст людям более правильно, не политизировано понять свои цели - а это мир и благодать», - подчеркнул Блаженнейший.

По мнению Предстоятеля УПЦ, именно общественность должна влиять на миротворческий процесс, так как от войны страдают не политики, а простые люди.

«Инициатива мира должна исходить от них - от простых людей. Политики порой хотят войны, порой хотят мира. А людям не важны мотивы военного столкновения - для них это реальная боль. Поэтому они должны желать мира и говорить о нем», - заключил Блаженнейший.

Как сообщалось ранее, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Международный день мира, в Успенской Святогорской лавре состоится Международный гражданский форум «Люди мира». Участниками мероприятия станут жители Украины и других стран, которые заинтересованы в разработке программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни на Донбассе.

Источник: Inpress.ua
Митрополит Онуфрий
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