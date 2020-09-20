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В УПЦ обратили внимание, что заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности

20.09.2020 / 16:30
В УПЦ обратили внимание, что заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности
Источник: Центр информации УПЦ
Спикер УПЦ подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью

Обвинение организаторов мирных форумов в антиукраинской деятельности противоречит «Стратегии национальной безопасности и обороны Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич обратил внимание на заявление секретаря СНБО в своем Telegram-канале.

«Неприятно удивило вчерашнее заявление-угроза за подписью секретаря СНБО А. Данилова. Оказывается, что безопасности государства якобы угрожают «мирные форумы», то есть разговоры, дискуссии, инициативы неназванных религиозных организаций о том, как можно было бы достичь мира в Украине. Хотя в тексте не называется конкретная конфессия, но это очевидный намек на Форум "Люди мира", который состоится при содействии УПЦ в Святогорске 21 сентября 2020 года», – написал протоиерей Николай Данилевич.

Спикер УПЦ обратил внимание на противоречие между заявлением Данилова и опубликованным четыре дня до него документом СНБО под названием «Стратегия национальной безопасности и обороны Украины».

«Украина стремится к миру. Мир – залог развития Украины. Установления мира, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины <...> – наивысший приоритет государства», – процитировал документ замглавы ОВЦС УПЦ.

Спикер УПЦ подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью.

«Церковь не делает ничего незаконного, а наоборот прикладывает усилия, чтобы восстановить целостность государства, объединить народ, примирить людей», – написал протоиерей Николай Данилевич.

В завершении, замглавы ОВЦС УПЦ призвал читателей быть внимательными к подобным заявлениям относительно форума «Люди мира», чтобы увидеть тех, кому выгодно продолжение войны.

Источник: Inpress.ua
Донбасс, СНБО, УПЦ
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