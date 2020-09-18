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В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты

18.09.2020 / 16:55
В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты
Источник: Центр информации УПЦ
Раввины не совершают какие-то религиозные ритуалы над продуктами

Кошерная еда не является ритуальной пищей, как и халяльная.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал архимандрит Алипий (Светличный).

«Это просто продукты и блюда, которые позволено есть иудеям и мусульманам. То есть название является определением, что им можно это есть. Например, мы называем сочетание продуктов «постное» или «скоромное». И знаем, что постное можно вкушать в постные дни, а скоромное — в дни, когда нет поста», - объяснил архимандрит.

Он отметил, что раввины не совершают какие-то религиозные ритуалы над продуктами, потому что «раввин — только учитель, но не священник. Священники же (коганы) могут священнодействовать только при Храме, который сейчас разрушен».

 «Раввин может подсказать или определить, какие продукты или блюда кошерные, т.е. разрешенные, а какие нет. Поэтому мнение, что кошерное — это что-то недопустимое для употребления христианами, совершенно не имеет под собой оснований», - подчеркнул архимандрит Алипий (Светличный).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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