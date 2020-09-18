Войти | Зарегистрироваться
17:19

пятница,
18 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ готовятся к торжествам в честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского

18.09.2020 / 17:07
В РПЦ готовятся к торжествам в честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского
Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал о значении подвига святого Александра Невского

Русская Православная Церковь готовится к масштабным юбилейным торжествам, посвященным 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своем выступлении на совещании по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

«Александр Невский — это удивительный пример государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего свой народ и свою страну, жизнь свою положившего за Родину… Считаю, что организовать празднования на самом высоком уровне — это наш долг, наша обязанность, это то, чем мы, люди XXI века, можем сегодня почтить великого государственного деятеля, воина, дипломата, святого подвижника — человека, действительно отдавшего свою жизнь во имя Отечества и веры»,- отметил Патриарх Кирилл.

Он поделился воспоминаниями о  восстановлении Троицкого собора Александро-Невской лавры в послевоенное время.

«Вспоминаю, как жители Ленинграда приходили в полуопустошенный, обезображенный Троицкий собор Александро-Невской лавры. На полу мусор, грязь, производственные отходы, и помню, с каким энтузиазмом верующие, и мужчины, и женщины, включились в огромную работу по очистке собора. Но еще же нужно было собрать деньги на восстановление! Тогдашние партийные руководители поговаривали: «Вот мы им отдали храм — будут теперь лет 20-30 восстанавливать», - вспомнил Патриарх.

Он рассказал, как проходил сбор пожертвований на реставрацию святыни.

«Помню, как собирались деньги на реставрацию собора. Настоятели во всех храмах давали благословение, и к верующим выходил диакон или чаще священник, в епитрахили, с большим блюдом; а сзади шел служитель с мешком, потому что блюдо наполнялось деньгами моментально — и это через десять лет после войны, после блокады, когда у людей не было никаких материальных излишков! Женщины снимали с себя украшения, часы — потрясающая картина, как народ наш откликнулся на возможность восстановить эту святыню! И набирались мешки денег, на которые и была произведена в кратчайшие сроки грандиозная реставрация Троицкого собора Александро-Невской лавры», - отметил Предстоятель.

Он рассказал о значении подвига святого Александра Невского.

«Много было в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, полководцев, чья деятельность которых была направлена на спасение Отечества, на защиту страны, ее границ. Но Александр Невский, вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осознавал, что эта борьба — не просто за материальные ценности. Ведь в тоже самое время было татаро-монгольская иго, и Александр Невский ездил в Орду, отвозил дань, но не вступал в открытый военный конфликт с татарами. А почему? Потому что он ясно понимал: татарам был нужен наш кошелек, а ливонским воинам, которые выступали с Запада, нужна была наша душа. И он вступил в борьбу с иноземными захватчиками на западном фронте — с полным пониманием того, что борется не только за землю, не только за свое княжество, но и за душу русского народа», - подчеркнул Патриарх.

В рамках юбилейных торжеств запланировано более 780 мероприятий, в числе которых научно-богословские конференции и семинары ,открытые уроки в образовательных учреждениях, образовательные чтения, спортивные соревнования и турниры, конкурсы, выставки, фестивали, а также праздничные богослужения и крестные ходы в храмах и монастырях во всех епархиях Русской Православной Церкви.

Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, а также 6 декабря – в день празднуется кончины святого благоверного князя Александра Невского.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.