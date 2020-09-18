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В Украине ожидается стремительный рост заболеваний коронавирусом - Ляшко

18.09.2020 / 16:48
В Украине в осенне-зимний период ожидается значительный рост количества заболеваний коронавирусом. При этом говорить о второй волне коронавируса в стране нельзя.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваний COVID-19.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом. За сутки заболели 3584 человека. При этом предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Всего в стране заболели уже 166 244 человек.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украине прогнозировали к концу октября 360 тысяч больных коронавирусом.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что к концу сентября в Украине ожидается 3 тысячи больных ежедневно.

Источник

коронавирус, Ляшко, COVID-19
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