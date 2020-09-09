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Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg

09.09.2020 / 14:21
Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким.

Об этом сообщает 8 сентября Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.

По его словам, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

По его словам, канцлер пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

"Он отметил, что Меркель не приняла финальное решение насчет того, может ли реакция в отношении Москвы (в связи с инцидентом с Навальным - ред.) затронуть "Северный поток 2", - пишет агентство.

Накануне представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального отвечать пока слишком рано. По его словам, вопрос реакции на произошедшее с Навальным требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.

Источник

Меркель, Северный поток 2
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