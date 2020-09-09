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10:23
Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси – СМИ
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09:42
Лукашенко признал, что засиделся в президентах
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14:43
В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии
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12:49
В Беларуси с начала протестов задержали более 10 тысяч человек
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Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни
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Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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14:52
НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов
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14:21
Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg
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14:12
Гарантированную сумму банковского вклада увеличат до 600 тысяч
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12:51
Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ для населения в октябре
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Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"
- 14:52
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
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06:29
Под Кабмином состоялась акция протеста против закрытия клубов и дискотек на карантин
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06:11
Марш мира и независимости в Бресте
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07:54
В Турции нашли инструменты времен неолита
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07:20
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн
- 06:37
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07:46
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
- 07:46