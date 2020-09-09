НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

Об этом сообщается на сайте Совета общественного контроля НАБУ 8 сентября.

"НАБУ 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусмативает взыскание этих средств в пользу истцов.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых). Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не соглашается с принятым постановлением Печерского райсуда Киева и обжалует его в апелляционном суде.

Национальный банк Украины также отреагировал на решение суда и подчеркнул, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка. "Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы (свыше 155 млрд грн – ИФ)", – отмечал центробанк.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", Минфин готовит апелляционную жалобу на соответствующее решение судьи Вовка, планирует подать ее до 9 сентября.

Кроме того, Минюст инициировал законопроект №4064 с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка в пользу компаний Суркисов, который 7 августа нардеп Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде. Предлагается при исполнении судебного решения об обеспечении иска запретить принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при национализации банка они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

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