Издана книга про известного афонского подвижника на украинском языке

В Киеве издана книга о жизни известного афонского подвижника преподобного Паисия Святогорца на украинском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на фейсбук страницу благотворительногоо фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга «Преподобный Паисий Святогорец» в Украине была переведена и напечатана с разрешения сестер монастыря в честь апостола Иоанна Богослова в Суроти (Греция).

«Книга на греческом языке была составлена сестрами монастыря в Суроти. Этот многолетний труд впервые в Греции вышел сразу после канонизации преподобного Паисия. С тех пор был переведен на несколько языков. На днях книга вышла и на украинском», - говорится в сообщении фонда.

Книга «Преподобный Паисий Святогорец» рассказывает читателю не только о его жизненном пути и подвигах, но и погружает читателя во внутренний мир преподобного старца. Она содержит мало известные факты из его жизни в тех местах, где он подвизался, новые свидетельства тех, кто имел возможность советоваться и переписываться с преподобным Паисием.