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В годовщину трагедии в Беслане православные помолились об упокоении погибших

02.09.2020 / 16:00
В годовщину трагедии в Беслане православные помолились об упокоении погибших
Источник: Патриархия
Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни

В шестнадцатую годовщину террористического акта в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, духовенство и верующие приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии — школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа.

Как сообщает patriarchia.ru, траурная церемония по традиции началась со школьного звонка ровно в 9.15. Именно в это время 1 сентября 2004 года здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди.

К подножию креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы. Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни.

 

Источник: Inpress.ua
панихида, РПЦ, беслан
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