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В Минздраве отреагировали на решение КСУ о неконституционности введения карантина

02.09.2020 / 16:49
В Министерстве здравоохранения прокомментировали решение Конституционного суда Украины о неконституционности некоторых ограничений на территории Украины.

 В решении нет ничего по поводу компетенции Минздрава.

Об этом заявил на брифинге 1 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается нашей компетенции, Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было", - отметил он.

По его словам, в стране действует идеальная модель адаптивного карантина. Карантин усиливают в регионах в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.

Возвращение к жесткому карантину возможно только в том случае, если показатели Минздрава ухудшатся во всех регионах.

Напомним, в начале июня в Конституционный суд поступило представление относительно конституционности решения Кабмина о введении карантина.

Отметим, что в Украине по состоянию на 1 сентября не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей.

До конца сентября в Украине прогнозируется около 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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