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Предстоятель Сербской Церкви доволен результатами выборов в Черногории

02.09.2020 / 17:00
Предстоятель Сербской Церкви доволен результатами выборов в Черногории
Источник: Nova.rs / Сербский Патриарх Ириней
После оглашения результатов парламентских выборов лидер оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания»

Предстоятель Сербской Православной Церкви доволен результатами парламентских выборов в Черногории, в результате которых правящая коалиция во главе с президентом Мило Джукановичем не смогла получить большинства мест в парламенте.

Об этом Патриарх Ириней сказал в комментарии сербскому информационному агентству Nova.rs.

«Я очень доволен результатами выборов и изменениями в Черногории. Особенно рад, что люди, которые пришли (на смену режиму Мило Джукановича, – Ред.), смотрят на проблемы гораздо шире. Я думаю, что они будут использовать правильные пути для решения проблем в этой стране, и что Черногория вернется на правильный путь, то есть на тот, на котором она должна быть», – сказал Патриарх Ириней.

Как сообщалось, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы СПЦ и угрожающего ее святыням.

После оглашения результатов парламентских выборов, которые прошли в Черногории 30 августа 2020 года, лидер черногорской оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».

Источник: Inpress.ua
черногория, Сербская Церковь
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