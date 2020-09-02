Предстоятель Сербской Церкви доволен результатами выборов в Черногории

Предстоятель Сербской Православной Церкви доволен результатами парламентских выборов в Черногории, в результате которых правящая коалиция во главе с президентом Мило Джукановичем не смогла получить большинства мест в парламенте.

Об этом Патриарх Ириней сказал в комментарии сербскому информационному агентству Nova.rs.

«Я очень доволен результатами выборов и изменениями в Черногории. Особенно рад, что люди, которые пришли (на смену режиму Мило Джукановича, – Ред.), смотрят на проблемы гораздо шире. Я думаю, что они будут использовать правильные пути для решения проблем в этой стране, и что Черногория вернется на правильный путь, то есть на тот, на котором она должна быть», – сказал Патриарх Ириней.

Как сообщалось, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы СПЦ и угрожающего ее святыням.

После оглашения результатов парламентских выборов, которые прошли в Черногории 30 августа 2020 года, лидер черногорской оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».