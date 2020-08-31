Войти | Зарегистрироваться
20:35

понедельник,
31 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ поздравил шахтёров с профессиональным праздником

31.08.2020 / 19:00
Предстоятель УПЦ поздравил шахтёров с профессиональным праздником
Источник: Центр информации УПЦ
Трудовые будни горняка представляют исключительный подвиг, потому что шахтёр ежедневно рискует своей жизнью

День шахтера — это праздник мужественных, ответственных и сильных духом людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом написал в поздравительном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий труженикам угольной промышленности по случаю их профессионального праздника, который отмечается в Украине в этом году 30 августа.

«Добыча полезных ископаемых, которые промыслом Премудрого Творца заложены в недра земли, остается одной из самых опасных в мире профессий. Поэтому День шахтёра — это праздник мужественных, ответственных и сильных духом людей. Трудовые будни горняка представляют исключительный подвиг, потому что шахтёр ежедневно рискует своей жизнью, чтобы подарить людям жизненно важную угольную породу, которая издревле используется для получения тепла и энергии во всём мире. Люди, которые посвящают себя такому нелёгкому труду, несомненно, достойны уважения и особой благодарности», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ также выразил благодарность ветеранам труда и пенсионерам, которые своими самоотверженными трудами прославили свой родной край и Отечество.

«Украинская Православная Церковь в лице епископата, духовенства, монашествующих и мирян в этот день возносит свои сугубые молитвы о Вас и просит Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он благословил Ваш сложный и опасный труд, сохранил от всяких бед, даровал здравие, мир и долгоденствие Вашим семьям. Особо молимся также об упокоении душ усопших горняков и просим Всемилостивого Творца простить их прегрешения и даровать им Царствие Небесное», — продолжил он.

В заключение Архипастырь пожелал горнякам крепости душевных и телесных сил, семейного благополучия, достатка и всего необходимого для Вашего спасения.

«Пусть Ваши сердца, как раскалённый уголь, всегда пламенеют искренней любовью к Богу и ближним. Призываю на всех вас Божье благословение!» — написал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
шахтеры, УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.